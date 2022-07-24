أعرب الألماني توماسل توخيل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي عن حزنه الشديد بعد نهاية مباراة آرسنال ضد تشيلسي الودية، بخسارة البلوز برباعية دون رد.

ملخص مباراة آرسنال ضد تشيلسي

وكانت المباراة أُقيمت بشكل ودي في ولاية فلوريدا الأمريكية حيث أنهى الجانرز الشوط الأول متفوقًا بهدفين تم إحرازهما عبر كل من البرازيلي جابرييل جيسوس والنرويجي مارتن أوديجارد، وفي الشوط الثاني أضاف للجانرز كل من بوكايو ساكا وألبرت لوكونجا هدفين.

وقال توماس توخيل بعد المباراة: ” تشيلسي كان في أسوأ حالاته البدنية والذهنية، آرسنال كان أفضل بكثير”.

وأضاف: ” يجب علينا تصحيح الأخطاء قبل انطلاق الموسم الجديد”.

أرقام مميزة لفريق آرسنال

يذكر أن فريق آرسنال كان حقق الفوز في 3 مباريات ودية خلال الجولة الودية التي قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية، كما فاز في 5 مباريات بشكل عام وديًا منذ بدء التحضيرات للموسم الجديد.