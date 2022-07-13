تسببت الفوضى والتكدس الشديد في مطار بن غوريون في إسرائيل لمدير المطار على تقديم استقالته بعدما فشل في حل المشكلة بالتزامن مع قرب وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المقرر استقبال بايدن في المطار بالسجاد الأحمر وإطلاقات ترحيبية من بطاريات الصواريخ حيث تحول المكان إلى ساحة استعراض للقدرات الجوية الإسرائيلية، وذلك بعد إلغاء العرض الذي كان مقررًا في قاعدة بالماحيم الجوية.

سبب التكدس في مطار بن غوريون

ويعود السبب في عدم قدرة المطار على التعامل مع طلبات المسافرين الزائدة بعد رفع قيود السفر وزوال جائحة كورونا حيث شهدت الفترة الماضية تقليص عدد العاملين في المطار.

وأفادت مصادر بأن عودة المطار للعمل بهذه الكمية الكبيرة من المسافرين يوميا بعد رفع القيود بعد جائحة كورونا، وتقليص عدد الموظفين وعدد المسافرين الكبير، أدى إلى عدم القدرة على مواكبة العمل بشكل منظم.

زيارة بايدن للمنطقة