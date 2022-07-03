تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي مع أحد جماهير نادي الاتحاد حيث طلب منه الأخير الانضمام لـ الاتحاد.

وقال المشجع الاتحادي: ” معي الآن عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي والمنتخب السعودي ولاعب الاتحاد مستقبلًا”.

ورد غريب قائلًا: ” في الأحلام لو لعبت لـ الاتحاد”.

عبد الرحمن غريب قد لا ينضم إلى الاتحاد

هذا الرد يُثبت أن غريب لن ينضم إلى العميد في صيف 2022، حيث سيرحل عن الراقي بعد هبوطه لـ دوري يلو، ولكنه لن ينضم إلى الاتحاد.

جماهير الاتحاد والهلال عبر “تويتر” طلبا من إدارة أنمار الحائلي وفهد بن نافل على الترتيب، التحرك سريعًا لحسم الصفقة كون اللاعب مفيدًا من الناحية الهجومية.

اللاعب قد يكون قريبًا من الانتقال لـ الهلال أو الوحدة في الموسم المقبل.