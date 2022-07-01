سادت حالة من الذعر بين سكان منطقة شافين دي هوانتار في بيرو، بعد وقوع انزلاق أرضي، دمر مئات المنازل.

مشاهد صادمة للحظة حدوث انزلاق أرضي في #بيرو، طال قرية ودمر 150 منزلاً دون وقوع قتلى#العربية pic.twitter.com/5OcK1OYBnA — العربية (@AlArabiya) July 1, 2022

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، لحظة حدوث انزلاق أرضي في بيرو، طال قرية ودمر 150 منزلاً.

تدمير 150 منزلاً

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وقع الانهيار الأرضي حوالي الساعة 6 مساء أمس الخميس، وفقا للمركز الإقليمي لعمليات الطوارئ (COER). وتم تدمير حوالي 150 منزلاً أصبحوا تحت الركام، وفقًا لتقرير أولي لوزارة دفاع بيرو، فيما لم يتم الإعلان عن عدد الجرحى والوفيات.

أوامر رئاسة بيرو

وعلق رئيس بيرو بيدرو كاستيلو، على الحادث قائلاً عبر حسابه بموقع “تويتر”: “يؤسفني ما حدث في منطقة شافين دي هوانتار، تضامني مع العائلات والأشخاص المتضررين. أمرت على الفور وزارة الدفاع والمعهد الوطني للدفاع المدني بالذهاب إلى المنطقة للاستجابة لحالة الطوارئ”.