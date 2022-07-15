وثق مقطع فيديو متداول، لحظة قصف صاروخ روسي وسط مدينة فينيتسيا التي تقع جنوب غرب العاصمة الأوكرانية كييف، وتبعد عن الخط الأمامي للحرب بشرق البلاد.

دمار القصف

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة القصف الروسي بمدينة فينيتسيا أمس الخميس، ما أدى إلى سقوط مواطنين مارين وراكبي دراجات على الأرض لشدة الانفجار، الذي فر الناس بعده بالشوارع.

وذكرت خدمة الطوارئ في أوكرانيا أن القصف الصاروخي الروسي أصابت المرآب التابع لمبنى المكاتب، كما طال القصف مباني سكنية في وسط فينيتسيا، وأسفر عن مقتل 23 شخصًا وإصابة العديد.

تنديد أممي

من جانبه، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، بالقصف الصاروخي الذي استهدف مدينة فينيتسيا، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذا القصف.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيرش “يشعر بالصدمة إزاء الهجوم الصاروخي ضد مدينة فينيتسيا”، مجددًا دعوته لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال.