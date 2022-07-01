أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط شخص ارتكب مخالفة سير عكس اتجاه الطريق.

ووثق أحد المواطنين مقطع فيديو سير قائد سيارة عكس اتجاه الطريق، وأبلغ به عبر الصفحة الرسمية لإدارة المرور على تويتر.

ضبط المخالف:

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه تم ضبط الشخص مرتكب المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وقالت: “تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

مخالفة السير عكس الطريق:

يذكر أن قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، ضمن مخالفات الفئة الأولى، والتي تكون العقوبات المقررة لها: (غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة)، وفق ما ينص عليه نظام المرور.

غرامة:

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة عكس السير لا تستدعي سحب المركبة، ولكن تطبق غرامة قد تصل لـ6 آلاف ريال.