أثارت صفقة انضمام أحمد عبده جابر لنادي الشباب الجدل؛ وذلك بسبب سن اللاعب، حيث قيل إنه 26 عامًا وآخرون ذكروا أن سنه 33 عامًا.

وكان الليث تعاقد مع اللاعب عبده جابر كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي الوحدة ولمدة 3 سنوات.

صفقة أحمد عبده تثير الجدل:

الجماهير أعادت تداول مقطع فيديو للمدرب التونسي الحبيب بن رمضان مدرب نادي الوحدة حينما كان ضيفًا في برنامج “كورة” على قناة روتانا خليجية قائلًا: “عبده جابر لاعب كبير في السن وعمره 33 عامًا وليس 26 عامًا”، ليتسبب ذلك في إثارة الجدل وتوجيه انتقاد لإدارة الشباب حول السبب وراء ضم لاعب كبير في السن وتخطى الـ30 لمدة 3 مواسم.

ويملك عبده صاحب الـ26 عامًا خبرة مع الأندية السعودية حيث سبق له اللعب في صفوف أندية “الفيحاء والرياض والطائي والوحدة” قبل الانضمام إلى الشباب.