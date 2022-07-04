وثق مقطع فيديو متداول، مقتل مواطن أمريكي من أصل إفريقي على يد رجال الشرطة في الولايات المتحدة، خلال فراره بعد مخالفة مرورية في ولاية أوهايو.

فيديو صادم يوثق إطلاق 8 ضباط شرطة حوالي 60 رصاصة على جسد أميركي من أصل إفريقي ارتكب مخالفة مرورية في ولاية #أوهايو #أميركا#العربية pic.twitter.com/3h2XSHulTD — العربية (@AlArabiya) July 4, 2022

تفاصيل الحادث

وأظهر الفيديو، إطلاق 8 ضباط شرطة في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية، حوالي 60 رصاصة على جسد أمريكي يدعى جايلاند ووكر، من أصل إفريقي، وذلك بعد أن فر من كمين مروري في الأسبوع الماضي.

ورغم أن الفيديو أظهر أن ووكر الذي يبلغ من العمر 25 عامًا قفز من سيارته وجرى بعيدًا عنها، إلا أن الشرطة قالت إن الضباط اعتقدوا أنه كان يحمل سلاحاً ليعثروا على السلاح في السيارة بعد مطاردته.

وعرضت الشرطة مقاطع فيديو متعددة في مؤتمر صحفي، قالت إن أحدها يظهر انطلاق رصاصة من السيارة التي كان يقودها ووكر.

كما أظهر الفيديو أن ووكر قفز من السيارة بعد مطاردة استمرت بضع دقائق وجرى بعيداً عن الشرطة، حسب وكالة “رويترز” للأنباء.

تظاهرات استنكاراً للحادث

وعلى إثر هذا الحدث، تظاهر مئات الأشخاص في مدينة أكرون بولاية أوهايو، بعد بث المقطع المصور، حيث أعاد مأساة “جورج فلويد”.

من جانبه، قال رئيس المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية ديريك جونسون إن ما حدث هو “جريمة قتل.. فهذا لا يحصل للسكان البيض في الولايات المتحدة”.