أعلنت فيسبوك أخبارًا سارة لمليارات من مستخدميها الذين طالت معاناتهم مع الخدمة المقدمة عبر تطبيقات الهواتف.

وقررت الشركة ترقية التطبيق لتسهيل العثور على أحدث المنشورات من الأصدقاء والعائلة عبر إجراء تغييرات كبيرة في التطبيق على هواتف أندرويد وآيفون، وفق صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.

موجز الأخبار:

وقالت الشركة في بيان: إن أي شخص يستخدم الشبكة الاجتماعية بانتظام سيدرك جيدًا أن فيسبوك تقرر حاليًّا ما تريد عرضه لك في تطبيق “موجز الأخبار” عبر خوارزمية مدمجة.

أكثر الميزات طلبًا:

وتعد هذه الميزة واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لأنها ستضمن عدم تفويت المستخدمين لمنشورات الأصدقاء، وفق بيان الشركة.

وأوضحت أنها بدأت في طرح التحديث لبعض المستخدمين اليوم الجمعة على الرغم من أنه يبدو أن معظمهم لن يرى علامة التبويب الجديدة حتى الأسبوع المقبل.

كما نوهت بأن هذا الشريط يوجد في الجزء السفلي من التطبيق، وعلى أندرويد في الجزء العلوي، وأنه من المتوقع أن يتم طرح هذه التحديثات على مستوى العالم خلال الأسبوع المقبل.