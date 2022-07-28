أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

فيسينتي مورينو يقود الشباب

ووقَّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا مع فيسينتي مورينو وطاقمه المساعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي، وتمنت له التوفيق في مهمته المقبلة.

وبدأ مورينو مسيرته التدريبية مع فريق الشباب بنادي فالنسيا عام 1995، وخاض بعد ذلك تجارب عديدة، قبل أن يتولى تدريب مايوركا خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2020، وقاد إسبانيول حتى مايو 2022.

الشباب يستعد للموسم الجديد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الأسبوع الماضي، قبل السفر إلى ماربيا لخوض معسكر إعدادي.

ويخوض الشباب معسكرًا في ماربيا الإسبانية، ويلعب خلاله 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 11 أغسطس، أملًا في التحضير بشكل مميز للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).