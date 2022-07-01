أدى الأمير الأردني فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية نائبًا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ووفقًا لما نشرته وكالة “بترا” الأردنية للأنباء، فقد أدى الأمير فيصل اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة.

من هو الأمير فيصل بن الحسين

ويعد الأمير فيصل بن الحسين شقيق الملك عبد الله الثاني، وولد في 11 أكتوبر 1963.وحصل على البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات (تخصص اتصالات) عام 1985 من جامعة براون. عمل طيارًا، حيث بدأ تدريبه على الطيران في عام 1982، ليحصل في نفس العام على رخصة طيار.

وفي عام 1983 بدأ التدريب على الطيران بالمروحيات مع سلاح الجو الملكي الأردني، وبعد تخرجه من الجامعة بدأ تدريبه العسكري الاحترافي، وبعد إتمامه للتدريب العسكري التأسيسي حصل على رتبة ملازم وذلك في عام 1985.

وبدأ الخدمة في سلاح الجو الملكي منذ عام 1988، وحصل على العديد من المناصب العليا فيه. كما كان لواءً في الجيش العربي الأردني حتى 26 ديسمبر 2017، وترأس اللجنة الأولمبية الأردنية التي تعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن.