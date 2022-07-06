أرغمت فياضانات سيدني سكان المدينة الأسترالية، على مغادرة منازلهم فرارًا بحياتهم بعد غرق مئات المنازل تأثرًا بهطول الأمطار الغزيرة على ساحل أستراليا الشرقي.

وقد تلقى حوالى 32 ألف شخص إنذاراً بالإخلاء في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية، من خدمات الطوارئ مساء أمس لإجلائهم قبل تفاقم الأوضاع.

إجلاء 50 ألف ساكن

ونقلت وسائل إعلام تصريحات لوزير إدارة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز، ستيف كوك قال خلالها إن نحو 50 ألفًا من سكان الولاية، ومعظمهم في الضواحي الغربية لسيدني، طُلب منهم إما الإجلاء أو وُجه إليهم تحذير من أنهم قد يتلقوا أوامر بالإجلاء.

خطر الفيضان

وتوقع أن تهدأ العواصف القوية في سيدني خلال يوم الثلاثاء، إلا أن خطر الفيضانات قد يظل قائمًا خلال الأسبوع.

كما أشار إلى أن معطم أماكن تجمع مصارف الأمطار بلغت بالفعل أعلى مستوياتها حتى قبل هبوب الهاصفة الأخيرة.