استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ذكريات الهدف الأسطوري الذي سجله نجم المنتخب السعودي الأول، سعيد العويران في المونديال.

فيفا يتذكر هدف سعيد العويران

ونشر “فيفا” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هدف سعيد العويران، وعلق قائلًا: “ما أحلاك يا سعيد!.. هدفٌ مارادوني، يعدُه البعض أجمل هدف سعودي في تاريخ كأس العالم”.

وعلق “فيفا” على الهدف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي قائلًا: “تقمص سعيد العويران دور أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، لينطلق من منتصف الملعب إلى مرمى بلجيكا في كأس العالم الولايات المتحدة ١٩٩٤”.

وتابع “فيفا” حديثه عن هدف العويران المارادوني، قائلًا: “وراوغ كل من وقف في وجهه ليسجل هدفًا صُنف بين أفضل الأهداف في تاريخ كؤوس العالم”.

الأخضر في كأس العالم 2022

على الجانب الآخر، يتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الاستعداد للمونديال، وخاض معسكرًا في إسبانيا، وسيخوض معسكرًا لمدة 35 يومًا قبل البطولة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).