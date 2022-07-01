حقق فيلم كيرة والجن المصري، إيرادات قياسية، في أول يوم لعرضه بدور العرض السينمائي، حيث قاربت إيراداته من 4 ملايين جنيه.

تحقيق إيرادات قياسية

ونجح فيلم “كيرة والجن” في تحقيق 3 ملايين و875 ألف جنيه، حسب التقرير الصادر عن شركة “دولار فيلم” مع بداية عرضه في دور العرض أمس الخميس، ومن المتوقع أن يستحوذ على إيرادات السينما خلال الأيام المقبلة أمام الأفلام المنافسة له في عيد الأضحى.

ويعد “كيرة والجن” أول فيلم عربي يعرض في سينمات i max في خطوة جديدة على السينما المصرية، كما يعتبر الأضخم إنتاجيًا في عام 2022 سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس، لا سيما أن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة.

قصة الفيلم والنجوم المشاركين

والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل اسم 1919 للمؤلف المصري أحمد مراد الذي كتب قصة الفيلم أيضا، وهو من إخراج مروان حامد، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، إياد نصار، أحمد مالك، رزان جمّال، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث فيلم “كيرة والجن” في العقد الثاني من القرن العشرين، وتحديدا عام 1919 وقت ثورة سعد زغلول، متناولا قصص بطولات مجموعة من الفدائيين والأبطال لمقاومة سلطات الاحتلال الإنجليزي لمصر.

ويجسد كريم عبد العزيز في الفيلم، دور أحمد عبد الحي كيرة، فيما يجسد أحمد عز شخصية عبد القادر الجن، ويجسد سيد رجب دور فدائي يستشهد في عملية فدائية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي.