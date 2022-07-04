لا يزال الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، يرغب في الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة خلال صيف العام الحالي.

وكانت بعض الأندية مثل نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وفنربخشة التركي اهتمت بضم أبو بكر صاحب الـ30 عامًا، كون اللاعب الكاميروني لم يعد يرغب بالبقاء في النصر.

رغبة فينسينت أبو بكر تتعارض مع جارسيا

قدوم المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب أصفر الرياض يعني أنه سيحاول الإبقاء على كل العناصر لاختبارهم ولضمان الحفاظ على استقرار الفريق حتى يتسنى له معرفة من سيرحل ومن سيبقى مع النصر.

هذا الفكر قد يرفضه اللاعب فينسينت أبو بكر، الذي يبدو أنه استقر على مغادرة النصر لأسباب عائلية ولرغبته في اللعب في أحد الدوريات الأوروبية بالفترة المقبلة.

أبو بكر كان انضم إلى النصر في العام الماضي قادمًا من نادي بيشكتاش التركي.