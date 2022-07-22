وجه المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، رسالة سارة إلى جماهير أصفر الرياض، بعدما حسم مستقبله مع الفريق.

وكان أبو بكر تلقى العديد من العروض الأوروبية أبرزها من فالنسيا الإسباني وفنربخشة التركي، بجانب اهتمام أكثر من نادٍ خليجي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيبقى أبو بكر في النصر حيث سيصل لـ معسكر أصفر الرياض للانخراط في تدريبات الفريق بحسب ما ذكره الإعلامي عبدالعزيز العصيمي.

أرقام فينسينت أبو بكر مع النصر:

وسجل اللاعب الكاميروني، 9 أهداف وصنع 4 أسيست، خلال 27 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات مع أصفر الرياض بالموسم الماضي.

وتألق أبو بكر بشكل لافت مع المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وحقق العديد من الأرقام القياسية.