تُوج فريق فيوتشر بلقب كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة في نسخته الأولى، بعد الفوز على فريق غزل المحلة قبل قليل في المباراة النهائية بخماسية مقابل هدف.

ملخص الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وفيوتشر

الشوط الأول شهد هجومًا قويًا من فريق فيوتشر ليُحرز الهدف الأول سريعًا عبر اللاعب كريم نيدفيد من ضربة رأسية في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

وواصل فريق فيوتشر ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر سعد سمير في الدقيقة الأربعين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق فيوتشر بهدفين دون رد.

فيوتشر يضرب بخماسية

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تراجع فريق غزل المحلة ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب أحمد عاطف بالدقيقة الستين.

وواصل فريق فيوتشر ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الرابع عبر اللاعب محمد فاروق بالدقيقة الـ65.

واختتم مروان محسن الأهداف الخمسة لفريق فيوتشر من ضربة رأسية بالدقيقة الـ80.

ونجح فريق الغزل في تقليص الفارق عبر اللاعب يحيى حامد من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة التسعين.

وكانت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب قامت بدعوة اللاعب مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق لحضور نهائي البطولة.