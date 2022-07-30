انتهت مباراة مان يونايتد ضد أتلتيكو مدريد الإسباني الودية اليوم بفوز نادي أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، وذلك في إطار التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023.

ملخص مباراة مان يونايتد ضد أتلتيكو مدريد:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني نجح البرتغالي جواو فليكس في الدقيقة الـ86 في إحراز الهدف الأول لنادي أتلتيكو مدريد.

وكانت المباراة شهدت طرد البرازيلي فريد في صفوف مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ91 بالبطاقة الحمراء المباشرة، حيث أُقيمت على ملعب أوليفال في النرويج.

جدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو غاب عن مان يونايتد ضد أتلتيكو مدريد، لكنه أشار إلى جاهزيته لمباراة اليونايتد ضد رايو فاييكانو الودية.

أتلتيكو مدريد لن يضم كريستيانو رونالدو:

وقبل المباراة، أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أن فريقه لم يتفاوض مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال سيريزو: “لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، من المستحيل عمليًّا أن يأتي إلى أتليتكو مدريد”.

ودشنت جماهير الأتلتيكو وسمًا عبر “تويتر” بعنوان Contra Cr7 أو ضد قدوم النجم البرتغالي بالإسبانية، مما يعني رفضهم التام للصفقة بحسب ما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية.

وأكد البعض من جمهور الأتلتيكو أنه سيلغي عضويته في النادي في حال قدم اللاعب البرتغالي؛ كونه كان لاعبًا سابقًا في صفوف الغريم والجار اللدود للأتلتيكو، نادي ريال مدريد.