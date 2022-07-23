أعلن الأمن العام عن تفاصيل وملابسات عدد من الجرائم خلال الأسبوع الماضي، حيث تم ضبط مواطن قام بالتواطؤ مع أحد الصحفيين غير المسلمين للدخول إلى مكة المرمة في مخالفة صريحة للنظام الذي يمنع دخول مكة لغير المسلمين.

كما تم ضبط مقيم مصري قام بجمع أموال وتحويلها بطرق غير نظامية لخارج المملكة، متخذًا من كيان تجاري غطاءً له.

وقد باشرت الجهات المختصة الأمر، إذ تقدم المصري ببلاغ يشير إلى سرقة مبلغ 300 ألف ريال من قبل مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وبتتبع التفاصيل تبين أن المبلغ المسروق هو 350 ألف ريال، وهو ينافي ما تقدم به في بلاغه ما أدى لانكشاف جريمته.

كما ضبطت قوات الأمن مواطنًا يعاني من اضطرابات نفسيه، إذ ظهر في عدة مقاطع يتطاول على الذات الإلهية.

عمليات سرقة

وفي سياق متصل ضبط الأمن العام مقيمين أحدهما من الجنسية اليمنية والآخر من الجنسية الفلسطينية بعد قيامهما بالسطو على أحد المنازل، وسرقة مبلغ مالي.

وضبطت قوات الأمن 3 مواطنين قاموا بأعمال جنائية متمثلة في سلب وسرقة متاجر ومنازل ومرافق عامة وسرقة ما تحتوية من خلال مركبة مسروقة.

وألقت القوات القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بحوزته 29 949 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة بطريقة فنية داخل غطاء هواء في مركبته.