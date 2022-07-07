في مشعر منى تتوحد القلوب وتجتمع الأمة استعدادًا ليوم الحج الأكبر يوم عرفة الذي يصادف هذا العام يوم الجمعة الثامن من شهر يوليو 2022.

يوم التروية يروي الحجاج

ويصعد الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة واسمه مشتق من رويّ، نسبةً لارتواء الحاج من الماء حتى يبلغ ارتواؤه عطشه ويتزود منه قبل ذهابه لعرفات وبناءً عليه جاء اسم اليوم الفضيل.

يجتمع الحجاج وقد أعدوّا أمهات العبادات، وتكاثروا بالرغبات المحمولة داخلهم، فتكون مِنى أول محطات البذل، وغُرّة المنعطفات الجميلة التي يتلقاها الحاج في مناسكه.

وفي مِنى يأتي الالتفاف بعد الشتات، والبلوغ بعد تقطّع السبل، والجبرُ الأول من فرض الكسور.. في منى أمة واحدة، ومنهج واحد، وركن يتهافت إلى تمامه العباد … لربّ كريم عظيم.

اكتمال التصعيد إلى مشعر منى

من جهة أخرى اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة 1443ه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدي الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – .

ورافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى تحفهم العناية الإلهية الآلافُ من رجال الأمن بمختلف قطاعاته لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.