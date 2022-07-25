زار صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، قيادة سلاح الجو السلطاني العُماني، وكان في استقباله مع الوفد المرافق له لدى وصولهم مقر القيادة، قائد سلاح الجو السلطاني العُماني اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري، وعدد من كبار الضباط.

إيجاز عن سلاح الجو العماني:

واستمع سموه إلى إيجاز عن سلاح الجو السلطاني العُماني، ثم نوقشت العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز التعاون بين القوتين الشقيقتين في المجالات كافة.



كما التقى بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد، قبل أن يزور مركز الأمن البحري، والكلية العسكرية التقنية.

زيارة قاعدة أدم:

وعلى الصعيد ذاته زار سموه قاعدة أدم الجوية، يرافقه قائد سلاح الجو السلطاني العُماني، وكان في استقباله مع الوفد المرافق له قائد قاعدة أدم الجوية العميد الركن طيار هلال بن سليمان النبهاني، واستمع إلى إيجاز عن مهام وقدرات القاعدة، فيما زار عددًا من المرافق العملياتية والفنية.

‏‎وكان سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية قد وصل إلى سلطنة عُمان السبت الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، حيث كان في استقباله مع الوفد المرافق له لدى وصوله اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العُماني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان والملحق العسكري، وعدد من كبار ضباط سلاح الجو السلطاني العُماني.