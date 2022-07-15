وثق مقطع فيديو متداول رصدته صحيفة “المواطن“، تهور قائد مركبة وقيادته بسرعة جنونية داخل أحد الأحياء السكنية بالدمام.

@eMoroor @Dashcamksa1 @in_drivers @KSA_Road

السلام عليكم ، سائق متهور داخل حي سكني في الدمام بينما الناس خروج من صلاة المغرب في شارع ضيق يقوم بتجاوزي بطريقة خطيرة كاد يصدمني عمداً واستمر بمضايقتي حتى عند اشارة المرور والانحراف عمداً لصدمي – كورولا AUS 1081 pic.twitter.com/qhKLyDTj4u — Sultan A Alkhaldi (@SultanovAlfann1) July 14, 2022

المرور يتفاعل

وتفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو متداول لأحد المغردين على “تويتر”، يشتكي من قيام أحد الأشخاص بقيادة مركبته بتهور في أحد الأحياء السكنية .

ومن جانبها تفاعلت “المرور” مع الشكوى لتؤكد أنه جاري نشر رفع الملاحظة للقسم المختص.