كشف المدير الفني صالح المحمدي عن قائمة الأخضر تحت 20 عامًا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2022.

قائمة المنتخب السعودي للشباب:

وجاءت قائمة الأخضر في كأس العرب للشباب كالتالي؛ أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي ووليد عياش.

كما ضمت القائمة؛ فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، ثامر الشهراني، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، عبدالملك العييري، مشاري النمر، يزيد جوشان وعبدالله رديف.

الأخضر يواصل الاستعداد:

وعلى الصعيد الميداني، واصل الأخضر تدريبات الجماعية اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وطبّقوا في الحصة التدريبية تمارين تكتيكية متنوعة.

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الثامن من بطولة كأس العرب للشباب في السعودية بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى السادس من شهر أغسطس القادم، وذلك بمشاركة 18 منتخبًا.