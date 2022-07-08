أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، معلومات عن منفذ إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والذي أبلغ الشرطة بأنه “كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله”.

بحار سابق

وقالت الهيئة نقلًا عن الشرطة إن قاتل شينزو آبي هو بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي اليابانية لمدة 3 سنوات، ويبلغ من العمر 40 عاماً، ومن سكان مدينة نارا، حيث كان يلقي رئيس الوزراء السابق خطابه. واعتقلت الشرطة المسلح لكنه لم يبد مقاومة، ولا توجد معلومات عن دوافعه.

إطلاق النار مرتين

ووفقاً لشهود العيان، أطلق المشتبه به النار على آبي مرتين من الخلف بسلاح محلي الصنع، ما أسفر عن وفاة رئيس وزراء شينزو آبي متأثراً بجراحه.

وأطلق المنفذ النار على شينزو آبي، خلال أدائه كلمة بمحافظة نارا الواقعة في غربي البلاد، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وأفادت قناة “العربية” بأن رئيس الوزراء الياباني السابق نُقل جواً إلى المستشفى لكنه لم يكن يتنفس وتوقف قلبه.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن رئيس وزراء اليابان نُقل إلى المستشفى فاقداً للوعي وهو ينزف، بعدما سقط أرضاً خلال إدلائه بكلمة في مدينة نارا، أما الشرطة اليابانية فقالت، إن إطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السابق كان عبر بندقية ومن الخلف.

الأطول خدمة في تاريخ اليابان

ويعدّ آبي الذي توفي عن عمر يناهز 67 عاماً، قد تولى رئاسة الوزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، واستقال في سبتمبر 2020 لدواعٍ صحية.

وكان آبي أول رئيس وزراء في البلاد يولد بعد الحرب العالمية الثانية وأصغرهم منذ الحرب.

وفي عام 1993، فاز آبي بمقعد في البرلمان، وشغل بعد ذلك سلسلة من المناصب الحكومية، ليصبح رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ اليابان، حيث قاد خلال مسيرته إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية وتصدى لفضائح.