وصلت “قافلة الصحة” للحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وجرى تنويمهم في مستشفى جبل الرحمة في عرفات لتمكينهم من أداء فريضة الحج تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لتسهيل وتيسير سبل أداء فريضة الحج على حجاج بيت الله الحرام، وسط رعاية طبية وعلاجية متكاملة للمرضى ومرافقيهم منذ قدومهم وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة وتصعيدهم إلى مشعر عرفات لأداء فريضة الحج.

انطلاق بعد توقف عامين:

وانطلقت القافلة فجر اليوم من المدينة المنورة بعد توقف عامين، بسبب ظروف جائحة كورونا «كوفيد-19»، التي تقل حجاجاً من مختلف الجنسيات، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة؛ لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، وتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443، على غرار ما قامت المملكة في السنوات الماضية.



وضمّت القافلة مختلف الحالات الصحية التي تمنع الحاج من أداء فريضة دون الحاجة للرعاية الصحية، حيث يرافقهم في القافلة الطبية مجموعة من الحافلات، وسط رعاية طبية وعلاجية متكاملة، يصحبها عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والعلاجية، والدوائية، والغذائية، والمدعومة بأطباء متخصصين.

10 سيارات إسعاف:

وشملت القافلة 10 سيارات إسعاف لنقل المرضى، مزوّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، وعدد من الأطباء وكادر التمريض والمسعفين، و5 سيارات إسعاف خالية احتياطية، وسيارة إسعاف عناية مركّزة، وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.