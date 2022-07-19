تترقب الجماهير انطلاق منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وسط تمنيات الجماهير بتألق الأخضر وحصد اللقب في ملعبه.

النسخة الثامنة من البطولة

وتُقام منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب بداية من يوم غد الأربعاء وحتى السادس من شهر أغسطس المقبلة، بمشاركة 18 منتخبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتنطلق منافسات البطولة بمواجهة السعودية ضد موريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عند الساعة الخامسة مساء، فيما تُقام مباراة الإمارات ضد الأردن على ملعب نادي ضمك عند الساعة التاسعة.

أبطال كأس العرب للشباب

وأُقيمت النسخة الأولى من بطولة كأس العرب في المغرب عام 1983، وفاز منتخب العراق باللقب، وحل الأخضر وصيفًا، قبل أن يفوز بنسخة عام 1985، عقب الفوز على الجزائر صاحب الأرض.

وفاز منتخب المغرب على نظيره العراقي في نهائي نسخة عام 1989، قبل أن تتوقف البطولة لفترة، وعادت عام 2011، ونجحت المغرب في الفوز باللقب الثاني على ملعبها بعد تجاوز عقبة السعودية.

وتمكن منتخب تونس من الفوز على السعودية في نهائي كأس العرب للشباب عام 2012 في الأردن، وتوجت السنغال باللقب على حساب تونس في 2020، وحصد الأخضر لقبه الثاني في 2021، بعد الفوز على الجزائر في مصر.