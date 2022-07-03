أعلنت الشرطة الدنماركية أن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا خلال إطلاق نار، بعد ظهر الأحد، في مركز تسوق كبير في العاصمة كوبنهاغن، قبل أن يتم القبض على منفذ الهجوم.

تفاصيل الهجوم:

وكشفت السلطات أن هجومًا لشخص مسلح، داخل مركز تسوق كبير، أدى لوقوع عدة قتلى، بينما أصيب العديدون داخل المركز.

وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر أنه تم أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق “فيلدز”، أحد أكبر مراكز التسوق في منطقة إسكندنافيا، الواقع بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وأكدت السلطات إيقاف الشخص المتهم بإطلاق النار في مركز التسوق، وقالت: إنه يبلغ من العمر 22 عامًا.

وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر: “أوقف شخص على صلة بإطلاق النار في مركز فيلدز للتسوق. لا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هوية هذا الشخص”.

من جانبها، كتبت عمدة كوبنهاغن صوفي أندرسن على تويتر: ”هناك تقارير مروعة عن إطلاق نار في فيلدز. لا نعرف حتى الآن على وجه اليقين عدد المصابين أو القتلى، لكن الأمر خطير للغاية”.

وأظهرت صور من مكان الحادث أشخاصًا يفرون من المركز التجاري، وبثت القناة الثانية لتليفزيون الدنمارك صورة لرجل موضوع على نقالة، وقال شهود: إن الناس كانوا يبكون ويختبئون في المتاجر.

حفل موسيقي:

وذكر ناشطون على تويتر أن مركز التسوق كان ممتلئًا أكثر من العادة، بسبب حفل موسيقي للفنان البريطاني هاري ستايلز، كان سيقام لاحقًا في مركز جوار المجمع.

ويعتبر “فيلدز” واحدًا من أكبر مراكز التسوق التجارية في الدنمارك.