أصبح الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي قريبًا من الرحيل عن نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان المدرب البرتغالي نونو سانتو طالب برحيل جروهي في مطلب أثار دهشة جماهير الاتحاد.

أبرز أرقام جروهي

لعب الحارس البرازيلي 83 مباراة برفقة الاتحاد في كل البطولات، بجانب تحقيقه كلين شيت وحافظ على شباكه في 22 مباراة، كما تصدى لـ عدد كبير 284 تصديا في المباريات الـ83 مع الاتحاد.

كذلك اهتزت شباك الحارس البرازيلي في 88 مرة من أصل 83 مباراة.

يذكر أن الحارس البرازيلي نال وصافة البطولة العربية ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نادي الاتحاد في آخر 3 مواسم.

ويلعب الحارس البرازيلي صاحب الـ35 عامًا مع نادي الاتحاد منذ 2019 قادمًا من نادي جريميو البرازيلي.