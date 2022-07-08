يترقب جمهور الأهلي ما ستسفر عنه قرارات الجمعية العمومية غير العادية التي تُجرى في مقر النادي يوم الاثنين 25 يوليو الجاري.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الخميس عن أنه سيعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة أوضاع النادي يوم الاثنين 25 يوليو الجاري بعد الحصول على موافقة من وزارة الرياضة.

القرار الأول المتوقع هو سحب الثقة من مجلس إدارة ماجد النفيعي ومطالبته بتقديم الاستقالة، بسبب تردي وضع النادي معه في موسم 2021/2022 الذي أدى لهبوط الفريق في النهاية لدوري يلو.

القرار الثاني ربما هو الدعوة لإجراء انتخابات في النادي لاختيار مجلس إدارة جديدة يحقق طموحات النادي في دوري يلو والصعود لمنافسة دوري المحترفين من جديد بداية من موسم 2023/2024 وهو الموسم الذي ستصل فيه عدد أندية دوري المحترفين إلى 18 فريق.

صدمة لدى جماهير الأهلي

يذكر أن الراقي كان هبط لـ دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه بعد نهاية موسم 2021/2022 مما سبب صدمة لجماهير الراقي التي طالبت برحيل ماجد النفيعي وموسى المحياني.

كذلك وجه مصطفى بصاص لاعب الأهلي السابق، رسالة إلى ماجد النفيعي رئيس الأهلي وطالبه بالاستقالة، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقال بصاص في فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat : ” الأفضل لك تستقيل، أعتقد أن الأمر انتهى ما في أحد يريد استمرارك”.