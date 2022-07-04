كشفت تقارير أن الحارس المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري، قد اتخذ قراره في حال لم يُكمل نادي النصر المفاوضات للتعاقد معه.

الزمالك يرفض استمرار أبو جبل في صفوفه

وكان الحارس المصري دخل في خلاف مؤخرًا مع الزمالك حول تجديد العقد، وسط تفكير منه بالانضمام لنادي النصر في صيف 2022.

وقال الحارس المصري لإدارة النصر إنه يريد اللعب أساسيًا ولا يريد الإعارة، وفي حالة عدم اتجاه النصر نحو حسم الصفقة، فإنه ينبغي إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين حسب طلبه.

وقال هشام سوباط رئيس الهلال السوداني في تصريحات عبر برنامج “كورة كل يوم” على فضائية الحياة المصرية، إن أبا جبل ضمن حسابات الفريق الذي يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكره أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالفريق الكروي الأول في الزمالك، فإن النادي سيعاقب الحارس بعدم التجديد له وتوجيه الشكر له على الـ 4 سنوات التي قضاها مع الفريق الأبيض.

وكان حارس الزمالك تألق مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 ووصل مع منتخب بلاده إلى المباراة النهائية.