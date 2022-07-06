وكان النصر فسخ عقد اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، ثم في ديسمبر الماضي انتقل المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد.

كواليس قضية النصر ضد حمدالله:

ولكن تبين بعد ذلك أن حامد البلوي، إداري نادي الاتحاد، حرّض حمدالله على فسخ العقد مع النصر في سبتمبر الماضي وهو ما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد الاتحاد واللاعب المغربي.

وكشف الإعلامي الرياضي إبراهيم العتيق في تغريدة صادمة قرارات قد تصدم جماهير العميد قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “توضيح.. الرسائل المطمئنة من أطراف متنازعة؛ لا قيمة لها”.

وأضاف العتيق: “جلسة التداولات غدًا، قد تشهد تغيرًا بنسبة 100%، لمصلحة نادي النصر؛ وذلك بصدور قرار آخر، غير ما جاء في هذه الرسائل”.

وتابع: “قرار (فيفا) في قضية حمد الله، سيُصدر الخميس أو الجمعة، أو بحد أقصى يوم الاثنين القادم؛ نظرًا لأن السبت والأحد إجازة”.