بدأ المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر في اتخاذ القرارات التي تُبعد الضغوطات عن لاعبيه لتهيئتهم للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وكان المدرب الفرنسي الذي سبق له تدريب ناديي روما الإيطالي وليل الفرنسي تولى مهمة تدريب نادي النصر خلفًا للمدرب الأرجنتيني ميجيل روسو.

التقارير كشفت أن المدرب الفرنسي قرر اصطحاب معد نفسي وذهني للفريق معه لتهيئة اللاعبين قبل المباريات المهمة لتقليل الضغوطات عليهم.

تفاصيل قرار جارسيا

جارسيا سيصطحب صديقه ستيفان جوبارد كمعد نفسي وذهني للاعبين وهو صديق مقرب من مدرب النصر بحسب ما ذكره الناقد غيث العمري، وأتى هذا القرار لتوفير كافة سبل النجاح والتركيز للاعبي النصر المطالبين بالمنافسة على البطولات بعد خسارة لقبي الدوري والكأس.

يذكر أن النصر كان أنهى موسم 2021/2022 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًا المركز الثالث ليشارك في السوبر السعودي النسخة المقبلة.