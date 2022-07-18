أصبح الأرجنتيني بيتي مارتينيز قريبًا من مغادرة نادي النصر بصيف 2022 وذلك بعد تراجع مستواه مؤخرًا وكثرة الإصابات التي تعرض لها.

مارتينيز لم ينجح في العودة إلى مستواه

وكان مارتينيز أُصيب في مارس 2021 خلال مباراة الأهلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم قبل الماضي، وغاب لأشهر ولم ينجح في العودة إلى مستواه مما جعل المدرب الفرنسي جارسيا يفكر في التفريط به والتعاقد مع لاعب أجهز منه، وربما تكون صفقة من اختياره كونه وصل للفريق مبكرًا وقبل انطلاق الموسم الجديد 2022/2023.

وفي وقت سابق، قالت قناة TYC الأرجنتينية: إن المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل الإماراتي يرغب في ضم مارتينيز لكن راتبه المرتفع سيكون عائقًا في إتمام الصفقة، ويأمل بيتزي من المسؤولين التحرك من أجل حسم الصفقة.

بيتي مارتينيز كان ارتبط اسمه بالرحيل عن أصفر الرياض والعودة لنادي ريفر بليت الأرجنتيني في الموسم المقبل.