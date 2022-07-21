يبدو أن اللاعب عبدالرحمن غريب جناح الفريق الكروي الأول في الأهلي قد استقر على الرحيل عن صفوف الراقي بعد هبوطه لـ دوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى.

وكان اسم غريب ارتبط بالانتقال لنادي النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم وسيعود لـ الأهلي في حال نجح الأخير في العودة لـ دوري المحترفين من جديد.

هيثم عسيري باق في الأهلي

غريب قرر الرحيل عن الأهلي والانتقال لنادي النصر بحسب ما ذكره الإعلامي خالد الرشيد، مما يعني أن الأهلي سيجدد عقد اللاعب هيثم عسيري الذي كان اسمه أيضًا ارتبط بالرحيل عن الراقي.

وكان وكيل عسيري ألمح عبر سناب شات أن موكله سيبقى مع الأهلي قائلًا: ” قلبه أخضر”.

رحيل المقهوي وإدواردو يشجع عبدالرحمن غريب

يذكر أن غريب قد يرحل عن النادي الأهلي على غرار حسين المقهوي والبرازيلي كارلوس إدواردو واللاعب المقدوني أليوسكي.