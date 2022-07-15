قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إن أبوظبي ستدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه بين السعودية وأمريكا خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة اليوم.

دعم الإمارات لسوق النفط

وأضاف أن بلاده تريد المزيد من الاستقرار في سوق النفط وستلتزم بقرارات أوبك+، مضيفاً أن أبوظبي ستدعم أي اتفاق بين السعودية وأمريكا إذا تم إبرامه خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية.

تصرفات إيران لا تساعد الجهود الدبلوماسية

ولفت إلى أن تصرفات إيران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية وأكد أن الإمارات منفتحة على أي شيء يحميها دون استهداف دولة ثالثة، مشددا على أن فكرة النهج التصادمي مع إيران ليست شيئا تعتنقه أبوظبي.

وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران، موضحاً أن بلاده تريد إعادة بناء العلاقات مع طهران.