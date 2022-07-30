لم يُكشف بعد عن هوية ناقل دوري المحترفين السعودي في موسمه الجديد 2022/2023 الذي يبدأ يوم 25 أغسطس المقبل.

الجماهير تمنت أن يكون الناقل مختلف عن قنوات SSC التي نقلت مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2021/2022 في تجربة لم تلق استحسان نسبة كبيرة من الجماهير بسبب بعض الأعطال الفنية ومشاكل في البث في بعض المباريات.

25 يوم حتى انطلاق الموسم الجديد

حتى الآن ومع تبقي 25 يومًا على انطلاق الموسم الجديد لم يُكشف عن الناقل، مما جعل الجماهير تنتقد تأخر لجنة المسابقات والاتحاد السعودي لكرة القدم حول الإعلان عن ناقل المباريات والجدول الجديد للبطولة.

دوري المحترفين الموسم الماضي كان مشفرًا

وكانت قنوات SSC نقلت مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي مشفرة عبر قمر ” عرب سات” بينما نُقل عبر القنوات الرياضية السعودية بشكل مجاني في موسم 2020/2021 عبر النايل سات.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب الدوري موسم 2021/2022 بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد حتى الجولة الثلاثين والأخيرة.