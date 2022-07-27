على قدم وساق تجري الاستعداد في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يصل إلى فرنسا قادمًا من اليونان في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية.

فيديو | موفد #الإخبارية إلى فرنسا عبدالله الرويس: قصر الإيليزيه في العاصمة باريس يستعد غداً لاستقبال ولي العهد pic.twitter.com/0HRaYhlZYX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 27, 2022

زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا

وبحسب قناة الإخبارية من المقرر أن يصل ولي العهد إلى فرنسا غدًا حيث تأتي الزيارة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتلبية لدعوة قادة اليونان وفرنسا.

وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى أثينا يوم أمس في مستهل زيارته الرسمية وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اليوناني في مقدمة مستقبليه في المطار.

ولي العهد في اليونان

وبالأمس شرّف الأمير محمد بن سلمان، حفل العشاء الذي أقامه دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، في متحف الاكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا.

وقد شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء اليوناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي.

وتجول سمو ولي العهد برفقة رئيس الوزراء اليوناني في المتحف مطلعاً على ما يضمه من آثار تاريخية وقطع أثرية.