استقبل رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر ماكسيموس، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارته الرسمية إلى اليونان.

قصر ماكسيموس:

وبُنى قصر ماكسيموس بأمر من الثري اليوناني ألكسندروس ميشالينوس عام 1912م، وذلك على قطعة أرض في وسط أثينا، كانت عبارة عن حديقة لقصر ملكي قديم.

وبحسب موسوعة “ويكيبيديا”، عقب وفاة “ميشالينوس” باعت أرملته القصر عام 1916م للسياسي ديميتريوس ماكسيموس بعد زواجها منه، وأقاما فيه معًا، وأثناء الاحتلال النازي لليونان بين عامي 1941م و1944م، استُخدِم القصر مقرًّا لإقامة الأميرال الألماني لبحر إيجه.

بيت ضيافة لكبار الشخصيات:

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، استُخدِم القصر لفترة قصيرة مقرًا لإقامة للسفير الأمريكي في أثينا، وفي عام 1952م قرر “ماكسيموس” الذي ينسب اسم القصر إليه، بيعه إلى الدولة اليونانية، وقد حولت الحكومة اليونانية القصر منذ منتصف الخمسينيات حتى عام 1982م إلى بيت ضيافة لكبار الشخصيات الأجنبية، التي تزور اليونان، ومن بينهم الرئيس اليوغوسلافي السابق المارشال جوزيف تيتو عام 1955م، ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر عام 1980م.

واكتسب قصر ماكسيموس صفته الحالية كمقر للحكومة عام 1982م، عندما قرر رئيس الوزراء اليوناني الأسبق أندرياس باباندريو نقل مكتبه من مبنى البرلمان إلى القصر، وقد استمر القصر مقرًّا للحكومة إلى اليوم.