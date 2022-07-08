يبدو أن مجموعة من الأندية السعودية ستكون على موعد مع قضايا وغرامات جديدة من محكمة التحكيم الرياضية ستصدر خلال شهر من الآن.

وقال القانوني الرياضي أحمد الشيخي عبر “تويتر” قبل قليل: ” خلال شهر وللأسف، ستصدر كاس قرارات جديدة ضد أندية سعودية، بعض تلك القرارات ستكون مفاجئة؛ حيث سترفع فيها كاس المبالغ المحكوم بها سابقاً من قبل الفيفا، وبنسب مرتفعة”.

وأضاف الشيخي: “الشتوية القادمة ستكون (مكلفة) لعدد من الأندية! سنشرح التفاصيل فور إتاحتها”.

غرامة مالية تهدد النصر !

وفي وقت سابق، ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم، نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي كمستحقات متبقية لنادي أتالانتا يونايتد الأمريكي في صفقة انضمام الأرجنتيني بيتي مارتينيز للعالمي في 2021.

وكان مارتينيز صاحب الـ29 عامًا انضم في 2020 للعالمي قادمًا من فريق أتالانتا يونايتد.

وكان الفيفا ذكر أن قيمة انتقال اللاعب الأرجنتيني لأصفر العاصمة تكلفت 16 مليون دولار، حيث لم يسدد العالمي الـ5 ملايين دولار المتبقية وأمامه حتى الأول من أكتوبر المقبل لسداد القيمة المذكورة.

هذه الغرامة قد تهدد العالمي في سوق الانتقالات في حال لم تُسدد، حيث سيتوقف عن تسجيل الصفقات لفترتي انتقالات على الأقل.