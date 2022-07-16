أبدى خالد العقيلي، نجم نادي النصر سابقًا والناقد الرياضي، اندهاشه؛ وذلك بسبب عدم البت في قضية محمد كنو لاعب نادي الهلال، وبسبب عدم النظر في الاستئناف الذي تقدم به الزعيم ضد قرارات غرفة فض المنازعات في القضية.

وفي الأول من مايو الماضي كانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا يقضي بإيقاف لاعب الهلال 4 أشهر، وحرمان الهلال من تسجيل الصفقات لفترتين.

العقيلي يعلق:

العقيلي قال اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر”: “عدم البت في قضية كنو أو حتى النظر في الاستئناف المقدم من الهلال لغز محير من يستطيع أن يفك هذا اللغز؟”.

الهلال تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.