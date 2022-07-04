بعد توقف دام لعامين، عاد قطار المشاعر للعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 72 ألف حاج في الساعة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1443 هـ.

#فيديو_واس | قطار المشاعر … بعد توقف عامين يعود بطاقة استيعابية 72 ألف حاج في الساعة.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/Vu8BVbhnQO — واس العام (@SPAregions) July 4, 2022

آلية عمل قطار المشاعر

وتنطلق خدمات القطار ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، لينقل ضيوف الرحمن عبر مساراته المتعددة في المشاعر المقدسة بين كل من عرفات ومزدلفة ومنى.

وقد تم إخضاع عمليات التشغيل لخدمات القطار لآلية التجريب والاختبار لأكثر من 24 فرضية تشغيلية وفق المعايير الفنية الرفيعة لضمان تحقق خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام .

خدمات متكاملة

والقطار يتكامل مع بقية الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن عبر منظومة خدمية متكاملة تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

كما يسهم القطار ‏‎في تسهيل حركة تدفق الحجاج وتفويجهم بكل يسر وسهولة وفق أعلى معايير الجودة والتنقل الآمن.

وفي وقت سابق وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار) المهندس صالح بن ناصر الجاسر، العاملين في مرافق القطار بتكثيف الأداء ومضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتكامل مع جميع الأطراف العاملة في منظومة خدمات الحج في القطاعين العام والخاص.