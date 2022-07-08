تبذل قوات الأمن قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الأمنية المساندة لهم في المشاعر المقدسة، خاصة مع توافد قوافل حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم.

ونشر الأمن العام على حسابه بموقع “تويتر” عدة صور تبرز جهود قوات الأمن وهمتهم لخدمة ضيوف الرحمن، معلقًا بالقول: “قداسة المكان وشرف الزمان وهمة الرجال”.

متابعة أمنية دقيقة

ويواكب قوافل ضيوف الرحمن منذ بدء الحج، متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية لتنظيمهم حسب خطط تفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وتلتزم القطاعات الأمنية للخطط والإجراءات الأمنية المنظمة والمحكمة من أجل المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.