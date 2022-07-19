تشكل عملية ركن السيارة، أو إيقافها في الموقع المخصص، صعوبة للبعض خاصة للمبتدئين منهم، الذين يواجهون أزمة وخوف من التسبب في ضرر لسيارتهم أو السيارات الأخرى المجاورة لها.

قواعد ايقاف السيارة في موقف طولي بطريقة صحيحة. pic.twitter.com/zg1Vg7aPOD — أ.د/عبدالله محمد عسيري|A.M. Asiri 🇸🇦 (@aasiri) July 18, 2022

ركن السيارة طولياً بطريقة احترافية

ووثق مقطع فيديو متداول، قواعد ركن وإيقاف السيارة بشكل طولي بين سيارتين بطريقة صحيحة واحترافية.

وأظهر المقطع المتداول، الطريقة الصحيحة لإيقاف السيارة في موقف طولي بين سيارتين، حيث يتم السير إلى الخلف بهدوء إلى أن يصبح المقعد الخلفي للسيارة موازيًا مع مؤخرة السيارة التي ستكون أمام سيارة الشخص.

وبعد ذلك يتم تدوير عجلة القيادة كاملاً للوراء في اتجاه الرصيف أو الصف الذي يرغب الشخص في الركن خلاله، ومن ثم الركن بشكل طولي.