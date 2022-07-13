تواصل قوافل حجاج بيت الله الحرام، التوافد إلى المدينة المنورة لزيارة المواقع التاريخية والأثرية فيها.

فيديو | مراسل #الإخبارية: بدأت قوافل الحجاج بالتوافد إلى المدينة المنورة لزيارة المواقع التاريخية والأثرية فيها .. وهناك تكامل بين جميع القطاعات الخدمية الحكومية والأهلية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن #النشرة_الأولى pic.twitter.com/32LPcv7yBR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 13, 2022

توافد الحجاج وسط تكامل الخدمات

ووثق مقطع فيديو لقناة “الإخبارية”، توافد الحجاج والزائرين للمدينة المنورة، لزيارة المواقع التاريخية، وسط تكامل بين جميع القطاعات الخدمية الحكومية والأهلية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

ويتم استقبال ضيوف الرحمن عبر المنفذ البري، وعن طريق محطة قطار الحرمين، حيث يتوجهون بعد ذلك إلى مناسكهم بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، وبعد ذلك يتم تنظيم دخولهم إلى الساحات حتى باب السلام رقم 1.

ويؤدي هذا الباب إلى الروضة الشريفة والمقصورة الشريفة للتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

المدينة المنورة تتأهب

وتأهبت المدينة المنورة لاستقبال وفود ضيوف الرحمن الذين منّ الله تعالى عليهم أداء فريضة الحج لهذا العام وذلك لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وأوضح وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة لشؤون الحج والزيارة الدكتور عيد بن سالم التوم أن جميع الإدارات الحكومية والجهات المعنية بالمدينة المنورة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن عقب أدائهم نسكهم.