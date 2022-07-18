واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين.

الاتفاق يواصل الاستعداد مع كارتيرون:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الحصة التدريبية على رديف ملعب نادي القادسية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لمنافسات موسم 2022/ 2023.

وانطلق المران بالإحماء، ثم أدى اللاعبون تمارين لياقية مكثفة من خلال الجري بسرعات متفاوتة، وقسم كارتيرون الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على منتصف الملعب.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي في معسكر خارجي في تركيا يوم 24 يوليو، وسيخوض عددًا من الوديات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

البقاء بصعوبة في الدوري:

وكان يُصارع فارس الدهناء على البقاء وسط الكبار حتى الجولة الأخيرة، إلا أنه حقق فوزًا قاتلًا على حساب الفيحاء بهدف دون رد، ليتأكد استمراره، ويطمح كارتيرون في تجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا جيدًا للظهور بشكل أفضل.