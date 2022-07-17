واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة المدير الفني الفرنسي باترريس كارتيرون، تدريبات الجماعية، مساء اليوم الأحد.

كارتيرون يكثف استعدادات الاتفاق:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الحصة التدريبية على رديف ملعب نادي القادسية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لمنافسات موسم 2022/ 2023.

وانطلق مران الاتفاق اليوم بتدريبات الإحماء، قبل أن يركز كارتيرون على أداء على تمارين لياقية من خلال عدة محطات، ثم طبق اللاعبون الجانب الفني، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على منتصف الملعب.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي في معسكر خارجي في تركيا يوم 24 يوليو، وسيخوض عددًا من الوديات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتفاق يستمر وسط الكبار بصعوبة:



وكان يُصارع الاتفاق على البقاء وسط الكبار حتى الجولة الأخيرة، إلا أنه حقق فوزًا قاتلًا على حساب الفيحاء بهدف دون رد، ليتأكد استمراره، ويطمح كارتيرون في تجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا جيدًا للظهور بشكل أفضل.