يبدو أن النجم البرازيلي كارلوس إدواردو في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي.

كارلوس إدواردو ينتقل للبرازيل:

وأكدت صحيفة Globo البرازيلية، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ترغب في رحيل كارلوس إدواردو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد هبوط الفريق رسميًّا، بسبب راتبه الضخم.

ولفتت الصحيفة، إلى أن كارلوس إدواردو، اتفق مع إدارة بوتافوجو البرازيلي؛ للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب يتواجد حاليًّا في ريو دي جانيرو لحسم صفقة انتقاله بشكل رسمي.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع كارلوس إدواردو في الميركاتو الشتوي، حيث وقع عقدًا احترافيًّا لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن شباب الأهلي الإماراتي.

هبوط الأهلي للدرجة الأولى:

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.