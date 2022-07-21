حسم البيروفي أندري كاريلو مصير اعتزاله الدولي ورحيله عن نادي الهلال وذلك في تصريحات إعلامية لإحدى الصحف الشهيرة في بيرو.

وقال كاريلو لـ صحيفة Ovacion: “لن أعتزل دوليًّا أنا مستمر مع منتخب بلادي، وسعيد في أزرق الرياض، لا أرغب في الرحيل”.

ويلعب كاريلو صاحب الـ31 عامًا مع نادي الهلال منذ عام 2018 قادمًا من فريق بنفيكا البرتغالي وتُوج مع الأزرق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 3 مناسبات ولقب وحيد في كأس الملك ولقبين في دوري أبطال آسيا ولقب وحيد في بطولة السوبر السعودي.

وكان الاتحاد البيروفي لكرة القدم أعلن في الأسبوع الماضي عن رحيل المدرب جاريكا عن قيادة منتخب بيرو بعد الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.