كشفت تقارير أن اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بات قريبًا من الانضمام لأحد الأندية الأرجنتينية.

وكان اللاعب الأوروجوياني صاحب الـ 35 عامًا رحل عن فريق مانشستر يونايتد بعد نهاية عقده في صيف 2022.

ويرغب النجم الأوروجوياني في الانتقال لنادي بوكا جونيورز للفوز بالبطولات معه، وهو أحد أعرق أندية الأرجنتين وأمريكا الجنوبية.

الأندية الراغبة في ضم اللاعب كافاني

يذكر أن الشباب سيدخل في منافسة قوية بحسب تقارير مع عدة أندية راغبة في ضم المهاجم الأوروجوياني مثل إشبيلية وفياريال وأتلتيكو مدريد من إسبانيا وبوكا جونيورز وكورينثيانز البرازيلي.

أيضًا يفكر نادي ساليرنيتانا الإيطالي في ضم اللاعب الأوروجوياني.

مسيرة كافاني

جدير بالذكر أن كافاني بدأ مسيرته الكروية مع نادي دانوبيو الأوروجوياني، ثم لعب لصفوف باليرمو الإيطالي بين 2007 و2010، وانتقل إلى نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة في موسم 2010-2011، قبل أن ينتقل بشكل نهائي، ويلعب لنابولي في الفترة بين 2011 و2013، ثم لعب لصفوف باريس سان جيرمان بين 2013 و2020، ثم مانشستر يونايتد بين 2020 و2022.

وحصد اللاعب الأوروجوياني مجموعة من البطولات أبرزها، ا الدوري الأوروجوياني وكأس إيطاليا، لقب الدوري الفرنسي “6 مرات” وكأس فرنسا “5 مرات”، وكأس الدوري الفرنسي “6 مرات” وكأس الأبطال “4 مرات”، ووصافة دوري أبطال أوروبا 2020، ووصافة الدوري الأوروبي 2021.