يبدو أن المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني حسم وجهته في الموسم الرياضي المقبل، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر.

كافاني في طريقه لفياريال

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي فياريال توصل إلى اتفاق مع كافاني، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي، بناء على طلب المدير الفني أوناي إيمري.

ولفتت إلى أن كافاني وافق على العرض، وتتبقى أمور متعلقة بالنادي من أجل حسم الصفقة، وتابعت: “فياريال قد أعلن الأسبوع الماضي عن حاجته لبيع لاعبين لإبرام صفقات، ويُعد باكو ألكاسير هو الأقرب للرحيل”.

وأشارت تقارير صحافية مؤخرًا إلى أن نادي النصر يسعى لضم المهاجم الأوروغوياني، خاصة أنه صفقة مجانية، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الرحيل عن مانشستر يونايتد

وانضم المهاجم الأوروغوياني إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020، وشارك معه في 57 مباراة، وسجل 19 هدفًا وصنع 7 أهداف، حيث تألق في الموسم الأول، قبل أن تبعده الإصابات من المشاركة باستمرار في الموسم الثاني، ويرحل رسميًا.